Ürettikleri "Aronyalı üzüm suyu"nu satışa sunmaya hazırlanıyorlar

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKİRDAĞ (AA) - FIRAT ÇAKIR - Tarım ve Orman Bakanlığı Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü, ürettiği "aronyalı üzüm suyu"nun satışına hazırlanıyor.

Enstitü Gıda Teknolojileri Bölüm Başkanı Dr. Gamze Uysal Seçkin, AA muhabirine, yaklaşık bir yıldır yaptıkları çalışma sonunda içeriğinde yüzde 25 aronya, yüzde 75 üzüm suyunun bulunduğu meyve suyunu üretmeye başladıklarını söyledi.

Bu sene üreticilerden aldıkları aronyalardan 200 litre aronya suyu elde ettiklerini belirten Seçkin, 800 kilo üzüm suyu ile yaklaşık 1 ton "Aronyalı üzüm suyu" yaptıkların ifade etti.

Aronyalı üzüm suyunu 200 mililitrelik şişelerde satmayı planladıklarını aktaran Seçkin, yaklaşık 5 bin şişe üretmeyi planladıklarını dile getirdi.

Yapılan çalışmayla hoş bir tat elde ettiklerine vurgu yapan Seçkin, konuşmasına şöyle devam etti:

"Üreticilerimiz, 'bunu en iyi nasıl değerlendiririz' diye geldiklerinde, kurumumuzda üretilen üzüm suyu ile karışımının sağlanması yönünde fikir ortaya koyduk. Çalışmaya başladık ve farklı karışımlarda aronyalı üzüm suyu ürettik. Bazı karışım oranları beğenildi. Bazıları beğenilmedi. Bununla ilgili araştırma ve çalışmalar yaptık.

Aronyanın meyvesinden kaynaklı buruk bir tadı var. Üzüm suyu şekerli bir meyve suyu olduğu için ikisi beraber hoş bir tat elde etmiş olduk. Geçen sene en çok beğenilen, içerisinde yüzde 25 aronya yüzde 75 üzüm bulunan meyve suyunu üretmiş olacağız. Yakın zamanda satışa sunmayı düşünüyoruz."

Seçkin, aronya ve üzüm suyunun ortak kullanımının sağlık açısından yararlı olacağını ancak antioksidan kapasitelerinin yüksek olmasından dolayı çok miktarda tüketilmemesi gerektiğini vurguladı.

Amaçlarının üreticilere ilham vermek, yol göstermek olduğunu belirten Seçkin, meyve suyu üretimi yapmayı düşünen üreticilere teknik destek sağlayabileceklerini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.