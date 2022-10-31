Ergene Velimeşespor deplasmandan 1 puanla döndü

TEKİRDAĞ (AA) - Türkiye 3. Futbol Ligi 2. Grupta mücadele eden Ergene Velimeşespor, ligin 9. hafta mücadelesinde Trabzon deplasmanında Yeşilyurt Demir Çelik Ofspor takımı ile 1 – 1 berabere kaldı.
Trabzon deplasmanından 1 – 1’lik eşitlikle dönen Ergene Velimeşespor, bu sonuçla 8 maç sonunda 8 puanla 17 takımlı grubun 12. sırasında yer aldı.
Ergene Velimeşespor'un gelecek hafta grubun şampiyonluk adaylarından Alagöz Holding Iğdır FK takımını Velimeşe Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu’nda konuk edeceğini söyleyen Kulüp Başkanı Serkan Bezgin, AA muhabirine son karşılaşmada oyuncularının ellerinden geleni yaptığını söyledi.
Maça güzel başlamalarına rağmen 1 puan alabildiklerini ifade eden Bezgin ''Önümüzdeki hafta kendi sahamızda pazar günü oynanacak olan mücadele saat 14.00’de başlayacak. Bütün sporseverleri buraya bekliyoruz.'' dedi.