Tekirdağ’da traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü

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TEKİRDAĞ (AA) -Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Celali Yılmaz idaresindeki 39 DZ 183 plakalı otomobil, Malkara kara yolunda Mustafa Ö’ye ait 59 FK 020 plakalı traktörün arkasında takılı römorka arkadan çarptı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Yılmaz, 112 sağlık ekiplerince kaldırıldığı Hayrabolu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.





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