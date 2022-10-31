AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Eroğlu, Tekirdağ Valiliğini ziyaret etti

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TEKİRDAĞ (AA) - AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Tekirdağ Valiliğine ziyaret etti.

Ziyaretinde Eroğlu'nu, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım karşıladı.

Şeref defterini imzalayan Eroğlu, burada yaptığı konuşmada, Afyonkarahisar ve Muş'ta Yıldırım ile birlikte çalıştıklarını, güzel hizmetlere imza attıklarını belirtti.

Vali Yıldırım da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Eroğlu daha sonra Yıldırım ile kente devam eden projeler ve çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.





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