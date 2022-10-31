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Tekirdağ'da kaza yapan kamyonetteki 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

AA

Tekirdağ'da kaza yapan kamyonetteki 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde elektrik direğine çarpan kamyonette biri bebek 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaraladı.

Batuhan D. idaresindeki 59 AFY 160 plakalı kamyonet, Sarılar Mahallesi yakınlarında yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Kazada kamyonetteki biri bebek 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çorlu Kaymakamı Mustafa Eldivan kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu.




Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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