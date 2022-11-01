Tekirdağ'da 2 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde evlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Aydoğdu ve Çiftlikönü mahallelerinde belirlenen adreslerde yaptığı aramada, 6 gram skunk, 6 gram sentetik uyuşturucu, 16 uyuşturucu hap ve 2 hassas terazi ele geçirdi.

Gözaltına alınan O.A. ve G.C. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



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