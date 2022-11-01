Tekirdağ'da silahlı kavgaya karışan 2 zanlı tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde silahlı kavgaya karıştığı iddia edilen 6 kişiden 2'si tutuklandı.
Aydoğdu Mahallesi'nde silahlı kavga olduğu bilgisi üzerine bölgeye Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Çarşı Polis Merkezi Amirliği ekipleri sevk edildi.
Kavgada silahla vurulan olmadığı belirlendi. Ekipler, bölgede 2 av tüfeği ve çok sayıda tüfek mermisi ele geçirdi.
Olayla ilgili E.K, R.Ş, Ş.K, B.K, H.K. ve S.Ç. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.K. ve H.K. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.