TEKİRDAĞ (AA) - Yahya Kemal Beyatlı, vefatının 64. yıldönümünde Tekirdağ'da anıldı.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Kütüphane Müdür V. Gülcan Keloğlu ile Yahya Kemal Beyatlı Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, Beyatlı'nın kent merkezindeki heykeline gül bıraktı.
Hacıoğlu, burada yaptığı konuşmada, Beyatlı'yı anmaktan şeref duyduklarını söyledi.
Yahya Kemal Beyatlı'nın Türkiye'yi yurt dışında temsil eden çok önemli bir insan olduğunu belirten Hacıoğlu, Türk şiirine hizmetleri olan Beyatlı'nın aynı zamanda Tekirdağ milletvekilliği yaptığını kaydetti.
Daha sonra Hacıoğlu ve beraberindekiler Yahya Kemal Beyatlı'nın heykeline gül bıraktı.