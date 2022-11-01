Koro kuran doktor ve mühendisler iş stresini konserlerle atıyor

TEKİRDAĞ (AA) - FIRAT ÇAKIR - Tekirdağ'da kurulan "Fasl-ı Şifa" adlı müzik grubunda yer alan doktor ve mühendisler, iş stresini konserlerle atıyor.

Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde görev yapan bir grup doktor, geçen yıl yoğun mesaileri sonrası stres atmak amacıyla koro oluşturmaya karar verdi.

Bir süre sonra doktorlardan oluşan müzik grubuna mühendisler de katıldı. Vurmalı çalgılar, ut, keman, klarnet, kanundan oluşan grup haftada birkaç gün bir araya gelerek korodaki uyumu artırdı.

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'ndeki ilk konserleri beğenilen grup, daha sonra Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda ve Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu'nda konserler verdi.

Türk musikisinden eserleri seslendiren koro üyeleri, konserleri belirli bir takvime göre düzenleyip müzikseverlerin karşısına daha sık çıkmayı planlıyor.

- "Konserlerimizde müzikle şifa dağıttığımıza inanıyorum"

Grubun saz sanatçılarından Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Nezih Kürkçü, AA muhabirine, grubun 4 doktor ve 4 mühendisten oluştuğunu söyledi.

Kürkçü, grubun adını müziğin de aynı zamanda bir şifa aracı olmasından aldığını belirtti.



Osmanlı döneminde Edirne'de de örneği görülen şifahanede hastaların tedavisinde müziğin bir araç olarak kullanılmasının kendilerine ilham kaynağı olduğunu belirten Kürkçü, "Biz de Tekirdağ'da şifa dağıtan bir fasıl grubu olmak istedik. Konserlerimizde müzikle şifa dağıttığımıza inanıyorum. Bundan sonra da çalışmalarımıza devam edeceğiz. Konserlerimize ilgi giderek artıyor. Biz de bundan dolayı mutlu oluyoruz." dedi.

Kürkçü, gruba dahil olmak isteyen doktor ve diğer meslek grup çalışanlarının olduğunu ifade etti.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Gökhan Onur da koroda klarnet çaldığını belirtti.

Hekim olarak yoğun iş temposunun stresini atmak için kurdukları fasıl grubunun güzel bir hale büründüğünü ifade eden Onur, konseriyle stres attıklarını ve kendilerini dinlemeye gelenleri eğlendirdiklerini söyledi.

- "Hastalarımız istekte bulunuyor"

Koronun udisi ve solistlerinden Tıbbi Patoloji Uzmanı Uzman Dr. Neslihan Komut da hastanede ve koro da sıcak, samimi bir birliktelik yakaladıklarını söyledi.

Hastalarının ve vatandaşların konserde seslendirmeleri için eser isteğinde bulunduğunu belirten Komut, şunları kaydetti:

"Çalışmalarımız samimiyet ve disiplin içerisinde geçiyor. Düzenli aralıklarla bir araya gelerek, belirlediğimiz repertuvar doğrultusunda eğlenceli zaman geçiriyoruz. Tecrübesinden ve bilgisinden faydalandığımız şefimiz Nevzat Avcı'ya teşekkür ediyorum. Kendisinin müzikal ve kişisel olarak yönlendirmesiyle bu noktaya kadar geldik. Doktorlar olarak bu çalışmalarımızı sürdürerek, halkla bir araya gelmeyi temenni ediyoruz. Hem vatandaşlar hem hastalarımız genel olarak verdiğimiz konserden mutlu. Doktorlar genelde disiplinleriyle bilinen insanlar. Böyle olmasından dolayı hastane dışında bir ortamda vatandaşlar ve hastalarımız eğlenceli ve güzel vakit geçirdiklerini söylüyor. Zevk aldıklarını belirtip hatta isteklerde bulunuyorlar. Konserin devam etmesini ve çeşitlenmesini arzu ettiklerini dile getiriyorlar. Bu da bizi mutlu ediyor."

Grubun solisti Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Sara Aytaçlar Yazıcı da gruba ismi kendisinin verdiğini söyledi.

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