Tekirdağ Valisi Yıldırım'dan "Yahya Kemal Beyatlı" mesajı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Yahya Kemal Beyatlı'nın vefatının 64. yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Yıldırım mesajında, Beyatlı'nın, Türk kültür ve siyaset tarihinin çok önemli simalarından olduğunu belirtti.

Edebiyat öğretmenliği, Tekirdağ, İstanbul milletvekilliği ve büyükelçilik görevlerinde bulunan Beyatlı'nın, Türk dili, gelişimi ve Türk tarihi gibi konularda çeşitli dergilerde makaleler yayımladığını aktaran Yıldırım, Beyatlı'nın Türk kültür tarihine önemli katkıları olduğunu kaydetti.

Beyatlı'nın Türk şiir ve sanatının tarihi gibi konularda incelemeler yaparak, eserlerinde milleti bu konularda aydınlattığını bildiren Yıldırım, şunları kaydetti: "Türk milletini vücuda getiren kıymetlerin, bin yıllık bir zaman içinde vatan toprağında kan, ter ve gözyaşı ile yoğrulmasından doğduğuna inanan Yahya Kemal Beyatlı, düşünceleriyle pek çok fikir adamı ve şairi de derinden etkilemiştir. Yahya Kemal, nesir alanında eser vermiş olmakla birlikte şair olarak isim yapmış bir edebiyatçıdır. Genellikle sade, doğal ve yaşayan bir Türkçe ile şiir yazmıştır. Şiirin vezin, kafiye ve iç ahenge dayandığına inanmış, bu fikirlerini ustaca uygulamıştır. Şiir anlayışındaki titizliği ve Türkçeyi güzel ve etkili kullanması sebebiyle çok sayıda şiiri bestelenmiş ve farklı sanatçılar tarafından okunmuştur. Vefatının 64. yıldönümünde şair, yazar, siyasetçi ve fikir adamı Yahya Kemal Beyatlı'yı rahmetle ve minnetle anıyorum."

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