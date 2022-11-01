Ergene Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası açıldı

TEKİRDAĞ (AA) - Ergene ilçesinde saatte 2 bin 70 ekmek üretim kapasitesine sahip ekmek fabrikası, hizmete girdi.

Velimeşe Mahallesi'nde yer alan Ergene Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası'nın açılışında konuşan Belediye Başkanı Rasim Yüksel, fabrikanın saatte 2 bin 70 ekmek üretim kapasitesine sahip olduğunu söyledi.



Yüksel, fabrikanın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Ergene Belediyesi iştirak şirketi EBSAN A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Durmaz ise fabrikada döner arabalı fırın ve otomatik borulu olmak üzere iki fırın teknolojisi kullanıldığını anlattı.



Fırının üretim kapasitesinin otomatik borulu fırında saatte 1440, döner arabalı fırında da 630 olduğunu aktaran Durmaz, şöyle konuştu:



"Fırınımızda ayrıca bireysel somun ve ambalajlı küçük ekmek, piyasada daha yaygın kullanılan adıyla roll ekmek üretme ve ambalajlama sistemi mevcuttur. Somun ekmeğin yanında özellikle pandemi sürecinde öne çıkan ambalajlı ekmeğin yani roll ekmeğin üretimini de yaparak özellikle fabrikaların, tabldot firmalarının ve lokantaların da bu konudaki taleplerini fırın olarak karşılamış olacağız. Hali hazırda 6 mahallemizde 7 ekmek satış büfemizle günlük olarak 9 bin 500 ekmek satışı gerçekleştirmekteyiz. Halkımızın sağlığını düşünerek ekmek üretiminde piyasanın en kaliteli ununu ve diğer yan ürünlerini kullanıyoruz. Piyasada ekmeğin satış fiyatı 4,5 lira olmasına rağmen Ergene Belediyesi halk ekmek olarak ürettiğimiz 200 gram ekmeği satış büfelerimizde 3 liradan halkımıza satışını yapmaktayız."

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