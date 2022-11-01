Saray'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Saray ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

İlçedeki pazar alanında düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Belediye Başkanı Özgen Erkiş'in konuşmasının ardından şiirler okundu ve halk oyunları ekibi gösteri sundu.

Törene Kaymakam Adem Ünal, Garnizon Komutanı Ergüner Şinik, protokol üyeleri ve ilçe sakinleri katıldı.





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