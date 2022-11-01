Ergene'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Ergene ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.



Marmaracık Mahallesi'ndeki Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.



Marmaracık Düğün Salonu'nda devam eden programda, öğrenciler tarafından şiirler okundu, halk oyunları gösteri sunuldu ve öğretmenler korosu müzik dinletisi sundu.

Törene Kaymakam Mehmet Emin Taşçı, Garnizon Komutanı Piyade Albay Bülent Kasım, Belediye Başkanı Rasim Yüksel, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

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