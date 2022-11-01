Tekirdağ'da Yeşilçam yıldızlarının büst ve resimleri sergilendi

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da kadın kursiyerlerin yaptığı, Yeşilçam yıldızlarının büst ve resimlerden oluşan sergi açıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün resim ve heykel kurslarına katılan 30 kadın kursiyer, aralarında Kemal Sunal, Hulusi Kentmen, Münir Özkul, Halit Akçatepe, Zeki Alasya, Metin Akpınar, Filiz Akın, Türkan Şoray ve Adile Naşit gibi ünlü isimlerin büst ve resimlerini yaptı.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'ndeki açılışın ardından katılımcılar sergiyi gezdi.

Yeşilçam dekorları önünde fotoğraf çektiren ziyaretçilere turşu suyu ikram edildi.

Serginin açılışında bir konuşma yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, serginin insanları geçmişe götüreceğini söyledi.

Kursiyerlerin güzel çalışmalar yaptığını ifade eden Hacıoğlu, "Sergiyi gezenler yine eski günlere gidecek ve tebessüm edecek diye düşünüyorum." dedi.

Resim öğretmeni Şule Akyol da sergide Yeşilçam filmlerinde herkesin hayatına dokunan oyuncuların resimleri olduğunu, sergiyi gezenlerin keyif alacağını dile getirdi.

Heykeltıraş Tufan Akyol ise sergiyi Yeşilçam'ı unutturmamak ve herkese hatırlatmak amacıyla düzenlediklerini aktararak, bu oyuncuların filmlerini izleyen kişileri de eski günlere götüreceklerini ifade etti.

Sergi, 9 Kasım'a kadar ziyarete açık olacak.









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