Tekirdağ'da renk değiştirdiği için "bukalemun" adı verilen kumaş üretildi

TEKİRDAĞ (AA) - Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Mühendislik Fakültesi akademisyen ve öğrencileri, ısı, ışık ve PH değerine göre renk değiştiren kumaş üretti.

NKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Tekstil Bölümü Başkanı Prof. Dr. Rıza Atav, AA muhabirine, yaklaşık iki yıl önce laboratuvar ortamında yeni bir kumaş türü üretmek için çalışma başlattıklarını söyledi.

Çalışmanın başarıyla sonuçlandığını anlatan Atav, ürettikleri kumaşın, ısı, ışık ve PH değerine göre renk değiştirerek uyarıcı özellik taşıdığını dile getirdi.

Laboratuvar ortamında boyanmış bir kumaşa gaz verildiğinde renk değiştirdiğini ve bu değişimin sadece birkaç saniyede gerçekleştiğini aktaran Atav, bu nedenle kumaşa "bukalemun" adını verdiklerini ifade etti.

Atav, bu üretimin tekstil sektörü açısından önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu konuyla ilgili TÜBİTAK'a bir başvurumuz olmuştu. Bu aslında akıllı tekstillerin bir alt grubu. Yani çeşitli etkilere göre tepki gösterebilen, bunları algılayabilen kronik boyalar olarak kabul edebiliriz. Bizim bu projede yaptığımız çalışmada, ışığa, ısıya ve asit alkali yani PH'a karşı hepsine aynı anda tepki verebilen bir giysi sensör kumaşı üretmek. Bunlar tek başlarına kullandığında güzel sonuçlar elde edilen çalışmalar var ancak üçünün bir arada kullanıldığında farklı tepkiler ortaya çıkabiliyor."

Bu sorunları ortadan kaldırarak her üç etkiye de tepki gösterebilen kumaş üretimini gerçekleştirdiklerini aktaran Atav, "TÜBİTAK'a ilk başvurumuzdaki hedef çalışma ortamının giysisi tasarımıydı. Bu kumaş çalışma ortamındaki bir giysi uyarıcı bir giysi olabileceği gibi, giysinin üzerine uygulanan bir arma da olabilir. Bu çalışma ortamındaki asit alkali buharlarının insan sağlığına bir tehdit oluşturduğunda veya ısı ve sıcaklığın insan için bir tehlike oluşturacak dereceye ulaştığında haber verebilen bir tekstil ürünü geliştirdik." diye konuştu.





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