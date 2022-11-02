Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Sert Tekirdağ'da konuştu:

TEKİRDAĞ (AA) - Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, vergi reformu konusundaki talepleri ısrarla takip ettiklerini söyledi.

Kentteki bir otelde gerçekleştirilen "Tekirdağ Şube Başkanlığı 1. Olağan Genel Kurul'unda konuşan Sert, Türkiye'nin çalışma hayatına katkı sağlayan önemli sendikalardan olduklarını ifade etti.

Sert, çalışma hayatında vergi reformu yapılması konusundaki talepleri ısrarla takip ettiklerini dile getirerek, "HAK-İŞ Konfederasyonumuzun Cumhurbaşkanımıza ilettiği dosya Türkiye genelinde hem işverenler hem çalışanlar tarafından olumlu bir kanaat getirmiştir. Bizim girişimimizi destekler mahiyetinde girişimler olmuştur. Bu sese Cumhurbaşkanımız kulak verecektir. Türkiye'de çalışanlar üzerinden kesilen bu ücretlerin belli bir noktaya gelmesi konusunda desteklerini her zaman hissedeceğiz." diye konuştu.

Sert, taşerondan kadroya geçiş sürecinde kapsam dışı kalan çalışanlar için mücadelelerini sürdürdüklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Malum, taşerondan kadroya geçen, yerel yönetimleri de dahil edersek yaklaşık 850 bin kadroya geçirilmiş arkadaşımız var, kapsam dışı kalan arkadaşlarımız da oldu. Özellikle bizim iş kolumuzda yaklaşık 30 bine yakın kapsam dışı kalan arkadaşımız var. Kiralık araç şoförleri, sterilizasyonda, fizyoterapistler ve radyoloji bölümünde çalışan arkadaşlarımız şirketler üzerinde hala devam etmekte ve bu kardeşlerimiz kapsam dışı kalmaktadır. Kapsam dışı arkadaşlarımız ile ilgili sosyal medya üzerinde etkinlik yaptık. Konuyu Türkiye gündemine getirdik. Kamu çerçeve protokolünde bu arkadaşlarımızın kadroya geçirilmesi konusunda Bakanlıkla mutabakata varılmış oldu. Türkiye'de kadroya geçen bir milyona yakın arkadaşımız var. Kapsam dışı kalan 100 bine yakın arkadaşımızı da bu mutluluğa dahil edeceklerine yürekten inanıyorum. Bunun çalışmasını HAK-İŞ'e bağlı sendikalar olarak yapıyoruz."

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