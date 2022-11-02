Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Sert Tekirdağ'da konuştu:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Sert Tekirdağ'da konuştu:

AA

Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Sert Tekirdağ'da konuştu:

TEKİRDAĞ (AA) - Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, vergi reformu konusundaki talepleri ısrarla takip ettiklerini söyledi.

Kentteki bir otelde gerçekleştirilen "Tekirdağ Şube Başkanlığı 1. Olağan Genel Kurul'unda konuşan Sert, Türkiye'nin çalışma hayatına katkı sağlayan önemli sendikalardan olduklarını ifade etti.

Sert, çalışma hayatında vergi reformu yapılması konusundaki talepleri ısrarla takip ettiklerini dile getirerek, "HAK-İŞ Konfederasyonumuzun Cumhurbaşkanımıza ilettiği dosya Türkiye genelinde hem işverenler hem çalışanlar tarafından olumlu bir kanaat getirmiştir. Bizim girişimimizi destekler mahiyetinde girişimler olmuştur. Bu sese Cumhurbaşkanımız kulak verecektir. Türkiye'de çalışanlar üzerinden kesilen bu ücretlerin belli bir noktaya gelmesi konusunda desteklerini her zaman hissedeceğiz." diye konuştu.

Sert, taşerondan kadroya geçiş sürecinde kapsam dışı kalan çalışanlar için mücadelelerini sürdürdüklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Malum, taşerondan kadroya geçen, yerel yönetimleri de dahil edersek yaklaşık 850 bin kadroya geçirilmiş arkadaşımız var, kapsam dışı kalan arkadaşlarımız da oldu. Özellikle bizim iş kolumuzda yaklaşık 30 bine yakın kapsam dışı kalan arkadaşımız var. Kiralık araç şoförleri, sterilizasyonda, fizyoterapistler ve radyoloji bölümünde çalışan arkadaşlarımız şirketler üzerinde hala devam etmekte ve bu kardeşlerimiz kapsam dışı kalmaktadır. Kapsam dışı arkadaşlarımız ile ilgili sosyal medya üzerinde etkinlik yaptık. Konuyu Türkiye gündemine getirdik. Kamu çerçeve protokolünde bu arkadaşlarımızın kadroya geçirilmesi konusunda Bakanlıkla mutabakata varılmış oldu. Türkiye'de kadroya geçen bir milyona yakın arkadaşımız var. Kapsam dışı kalan 100 bine yakın arkadaşımızı da bu mutluluğa dahil edeceklerine yürekten inanıyorum. Bunun çalışmasını HAK-İŞ'e bağlı sendikalar olarak yapıyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tekirdağ'da 4 uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da 4 uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı
Tekirdağ'da 3 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da 3 düzensiz göçmen yakalandı
Ehliyetsiz liselinin kullandığı otomobil, kaldırımda yürüyen liseliye çarptı
YEREL HABERLER Ehliyetsiz liselinin kullandığı otomobil, kaldırımda ...
Tekirdağ'da renk değiştirdiği için "bukalemun" adı verilen kumaş üretildi
YEREL HABERLER Tekirdağ'da renk değiştirdiği için "bukalemun" adı ...
(Görüntülü) YEŞİLÇAM&#039;IN USTALARININ BÜST VE RESİMLERİ SERGİLENDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) YEŞİLÇAM'IN USTALARININ BÜST VE ...
Yeşilçam ustalarının büst ve resimleri sergide
YEREL HABERLER Yeşilçam ustalarının büst ve resimleri sergide
Tekirdağ'da Yeşilçam yıldızlarının büst ve resimleri sergilendi
YEREL HABERLER Tekirdağ'da Yeşilçam yıldızlarının büst ve resimleri ...
Ergene'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlandı
YEREL HABERLER Ergene'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı ...
Saray'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlandı
YEREL HABERLER Saray'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı ...
Ergene Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası açıldı
YEREL HABERLER Ergene Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası açıldı
Çorlu'nun düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlandı
YEREL HABERLER Çorlu'nun düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı ...
Tekirdağ Valisi Yıldırım'dan "Yahya Kemal Beyatlı" mesajı
YEREL HABERLER Tekirdağ Valisi Yıldırım'dan "Yahya Kemal Beyatlı" ...
Koro kuran doktor ve mühendisler iş stresini konserlerle atıyor
YEREL HABERLER Koro kuran doktor ve mühendisler iş stresini ...
"Yahya Kemal Beyatlı" vefatının 64. yıldönümünde Tekirdağ'da anıldı
YEREL HABERLER "Yahya Kemal Beyatlı" vefatının 64. yıldönümünde ...
Tekirdağ'da silahlı kavgaya karışan 2 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da silahlı kavgaya karışan 2 zanlı ...
Tekirdağ'da 2 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da 2 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı
Tekirdağ'da kaza yapan kamyonetteki 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da kaza yapan kamyonetteki 2 kişi öldü, 6 ...
(Görüntülü) TEKİRDAĞ - KAMYONET ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI; 1&#039;İ BEBEK 2 ÖLÜ, 6 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü) TEKİRDAĞ - KAMYONET ELEKTRİK DİREĞİNE ...
Kamyonet elektrik direğine çarptı; 1'i bebek 2 ölü, 6 yaralı
YEREL HABERLER Kamyonet elektrik direğine çarptı; 1'i bebek 2 ölü, 6 ...
AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Eroğlu, Tekirdağ Valiliğini ziyaret etti
YEREL HABERLER AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Eroğlu, Tekirdağ ...
Tekirdağ’da traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü
YEREL HABERLER Tekirdağ’da traktör ile otomobilin çarpışması sonucu ...
Ergene Velimeşespor deplasmandan 1 puanla döndü
YEREL HABERLER Ergene Velimeşespor deplasmandan 1 puanla döndü
(Görüntülü)PROF. DR. ATAV İNSAN SAĞLIĞININ TEHDİT OLDUĞU ORTAMDA RENK DEĞİŞTİREN KUMAŞ ÜRETTİK
YEREL HABERLER (Görüntülü)PROF. DR. ATAV İNSAN SAĞLIĞININ TEHDİT ...
Ürettikleri "Aronyalı üzüm suyu"nu satışa sunmaya hazırlanıyorlar
YEREL HABERLER Ürettikleri "Aronyalı üzüm suyu"nu satışa sunmaya ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.