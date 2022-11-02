Tekirdağ Valisi Yıldırım "Halk Günü" programında vatandaşlarla bir araya geldi

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, sorun, şikayet ve taleplerini iletmek isteyen vatandaşlar için düzenlenen "Halk Günü" buluşmalarında vatandaşlarla bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre program, Vali Yıldırım'ın başkanlığında Çerkezköy ilçesi Veliköy Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Kurum müdürlerinin de katıldığı toplantıda, vatandaşlar tarafından iletilen talepler ele alındı.

Yıldırım, halk günlerinde vatandaşlarla birebir görüşerek yakından tanışma fırsatı bulduklarını ve sohbet etiklerini belirtti.

Programa, Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, İl Emniyet Müdür V. Fatih Bozboyacı ve ilçe protokolü eşlik etti.

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