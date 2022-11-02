Tekirdağ'da anne ve bebeğinin öldüğü kazada ehliyetsiz çıkan sürücü tutuklandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde anne ve bebeğinin yaşamını yitirdiği trafik kazasında kamyoneti kullanan sürücünün ehliyetinin bulunmadığı belirlendi.

Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü B.D (25), hastanedeki tedavisinin ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelinin ifadesinde, kamyoneti kullanırken yanında bulunan çocuklardan birinin direksiyonu çevirmesi sonucu kontrolü kaybederek yol kenarındaki direğe çarptığını söylediği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Şüpheli B.D'nin ehliyetinin olmadığı belirlendi.

- Olay

31 Ekim'de B.D. idaresindeki 59 AFY 160 plakalı kamyonet, Sarılar Mahallesi yakınlarında yol kenarındaki elektrik direğine çarpmış, kamyonetteki 8 kişi yaralanmıştı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Gizem Kurarer (24) ile 6 aylık bebeği Nisa Nur hayatını kaybetmişti.

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