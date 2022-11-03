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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ'da 3 uyuşturucu şüphelisi yakalandı

AA

Tekirdağ'da 3 uyuşturucu şüphelisi yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ilçelerdeki bazı adreslerde ve kişiler üzerinde yapılan aramalarda 7 gram metamfetamin, 35 uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 950 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.A.S. V.T. ve M.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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