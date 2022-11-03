Tek gözü görmeyen köpeğe katarakt ameliyatı yapıldı

TEKİRDAĞ (AA) - SÜLEYMAN COŞKUN BOZYEL - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde fako cihazı ile katarakt ameliyatı edilen Terrier cinsi 13 yaşındaki "Sammy" isimli köpeğin sağ gözü yeniden görmeye başladı.

"Sammy"nin sahibi Sevgi Erman, köpeğinin bir gözünün görmediğini fark ettikten sonra ilçedeki özel bir hayvan hastanesine getirdi.

Burada fako cihazı ile katarakt ameliyatı yapılan "Sammy", sağlığına kavuştu.

Köpeğin ameliyatını gerçekleştiren hastanenin Başhekimi Veteriner Hekim Osman Aydın Kara, AA muhabirine, "Sammy"nin kendilerine getirildiğinde sağ gözünün hiç görmediğini tespit ettiklerini söyledi.

Köpeğe katarakt teşhisi konulduktan sonra ameliyat için hazırlıklara başladıklarını belirten Kara, yaklaşık 2 saat süren operasyonun 3 uzman veteriner hekim tarafından gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Köpeğin sağ gözünün başarılı ameliyat sonucu görmeye başladığını anlatan Kara, şöyle konuştu:

"Göze en zararsız yöntem olan fako yöntemiyle ameliyatı yaptık. Çok başarılı geçen ameliyat sonrası köpeğimizi eski sağlığına kavuşturarak taburcu ettik. Sammy'nin sağ gözünde görmeye engel olan kataraktlı lensi alarak, yerine yapay lens yerleştirdik. Bu hastalık insanlarda özellikle yaşlı ve şeker hastalığı olanlarda olur. Gözdeki doğal lens saydamlığını kaybederek ışığın geçmesine engel olduğu bir durum ortaya çıkabilir. Buna müdahale edilebilen farklı cerrahi teknikler vardır. Biz en ileri teknoloji olan fako cihazı ile bu operasyonu yaptık. Bu cihazın ve tekniğin özelliği, ufacık deliklerden girerek özelliğini kaybeden lensin alınarak yerine yenisinin konulmasıdır. Böylelikle göz eski sağlığına kavuşur. Bu cihazla yapılan ameliyatlarda ayrıca dikiş gerekmez."

Sevgi Erman ise ameliyatı gerçekleştiren ekibe teşekkür etti.





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