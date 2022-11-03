Tekirdağ'da üniversite öğrencileri uyuşturucuya karşı bilgilendirildi

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) öğrencileri uyuşturucu ve madde bağımlılığına karşı bilgilendirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektörlük Konferans Salonu'nda, Namık Kemal Üniversitesi ve İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü iş birliğinde "Narko gençlik eğitimleri"​​​​​​​nin ilki düzenlendi.

Eğitimde, narkotik suçlarla mücadelenin önemi, madde bağımlılığı, kullanımı ve etkileri, narkotik maddeler, uyuşturucu satılan yerler ile kullanılan mekanlar, uyuşturucu suçlarında yasal durum konuları anlatıldı, öğrenciler tarafından yöneltilen sorular cevaplandırıldı.

Eğitim programına, NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Hamdi Ünlü, akademik ve idari personel, polis memurları ile öğrenciler katıldı.





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