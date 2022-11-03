Tekirdağ'da ilkokul öğrencileri Yeşilçam sergisini gezdi

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da ilkokul öğrencileri, kadın kursiyerlerin yaptığı, Yeşilçam yıldızlarının büst ve resimlerden oluşan sergiyi gezdi.

Mevlana İlkokulu öğrencileri, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün resim ve heykel kurslarına katılan 30 kadın kursiyerin yaptığı, Kemal Sunal, Hulusi Kentmen, Münir Özkul, Halit Akçatepe, Zeki Alasya, Metin Akpınar, Filiz Akın, Türkan Şoray ve Adile Naşit gibi ünlü isimlerin büst ve resimlerini inceledi.

Resim öğretmeni Şule Akyol ve heykeltıraş Tufan Akyol, yapılan çalışmalar ve Yeşilçam oyuncuları hakkında öğrencileri bilgilendirdi.

Resim öğretmeni Şule Akyol, AA muhabirine, sergiye ilginin yoğun olduğunu söyledi.

Akyol, insanların sergide kendini Yeşilçam filmlerinde hissettiğini ifade ederek, "Sergimize yetişkinlerin yanı sıra öğrenciler de ilgi gösteriyor. Biz de Yeşilçam'ı gelecek kuşaklara da aktarmak, onları unutturmamak için yaptığımız bu çalışmaları öğrencilere anlatıyoruz. 9 Kasım'a kadar açık olacak sergimize herkesi bekleriz." dedi.

Heykeltıraş Tufan Akyol ise Yeşilçam'ı unutturmamak ve hatırlatmak amacıyla hazırladıkları sergiyi herkesin tebessüm ederek incelediğini aktararak, insanların sergiden mutlu ayrılmasının kendilerini gururlandırdığını belirtti.









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