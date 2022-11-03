Tekirdağ Basın Ödülleri Yarışması'nda başvurular başladı

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TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa Basın Mensupları Derneği tarafından düzenlenen "Tekirdağ Basın Ödülleri Yarışması" başvuruları başladı.

Derneğin Başkanı Abdullah Yalçın, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, kentte görev yapan basın mensuplarını yarışma hakkında bilgilendirdi.

Yalçın, burada yaptığı konuşmada, bu yıl yarışmanın ikincisinin düzenleneceğini söyledi.

Yarışmaya herkesin katılım göstermeye çalışması gerektiğini belirten Yalçın, "6 Ocak'a kadar başvurularımız devam edecek. 4 kategoride gerçekleşecek yarışmamızda birincilere 3 bin, ikincilere 2 bin ve üçüncülere bin liralık hediye çeki verilecek. Bu yarışmayı düzenlemedeki amacımız meslektaşlarımızı biraz olsun teşvik etmek. Yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçen yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Tekirdağ Basın Ödülleri Yarışması'nın başvuruları, derneğin internet sitesi üzerinden yapılacak.















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