Mürefte Zeytin Kooperatifi zeytin alımlarına başladı

TEKİRDAĞ (AA) - Mürefte Zeytin Kooperatifi Başkanı Kahraman Koçer, kooperatif olarak zeytin alımlarına başladıklarını söyledi.

Koçer, gazetecilere yaptığı açıklamada, zeytin alımlarına Mürefte, Hoşköy, Şarköy, Eriklice, İğdebağları ve Gaziköy olmak üzere altı merkezde başladıklarını ifade etti.

Zeytin alımlarının Tepeköy ve Çınarlı mahallelerinde 7 Kasım'da başlanacağını belirten Koçer, şunları kaydetti:

"Birliğimizin yönetim kurulunun almış olduğu karar doğrultusunda alım kampanyasında tavan fiyat 180 tane için 46,10 lira, taban fiyat 380 tane için 18 lira, yağlık zeytin fiyatı da 16 lira olarak belirlendi. Yine birliğimizin aldığı karar gereğince ürün bedelleri on beş günlük periyodlarda yüzde 50'si peşin, geri kalan kısmı mart ve mayıs ayı sonunda ödenmesi planlandı. Bu yıl bölgemizde yaşanan kuraklık ve dolu nedeniyle rekoltemiz oldukça düşük olacak. Kampanyamızın tüm ortaklarımıza hayırlı uğurlu, olmasını diliyorum."

Zeytin alım noktasına ürünlerini teslim eden üreticiler ise bu sene kuraklık, dolu ve çiçek döneminde gerçekleşen mevsim normallerinin üzerindeki yağışlardan dolayı verimin düşük olduğunu belirttiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.