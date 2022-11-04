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Tekirdağ'da bağ evinde kaçak üretilen 2 bin 494 litre içki ele geçirildi

AA

Tekirdağ'da bağ evinde kaçak üretilen 2 bin 494 litre içki ele geçirildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde jandarma ekiplerince bir bağ evine düzenlenen operasyonda kaçak üretilen 2 bin 494 litre içki yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hoşköy Mahallesi'nde E.Ç'ye ait bağ evine operasyon düzenledi. Operasyonda, kaçak üretildiği belirlenen 2 bin 230 litre şarap, 264 litre rakı, ruhsatsız av tüfeği ve rakı damıtma düzeneği ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli E.Ç. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.




Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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