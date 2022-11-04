Hava kirliliğini azaltmayı amaçlayan EGEDES, Tekirdağ'da uygulanmaya başlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hava kirliliğini azaltmayı amaçlayan EGEDES, Tekirdağ'da uygulanmaya başlandı

AA

Hava kirliliğini azaltmayı amaçlayan EGEDES, Tekirdağ'da uygulanmaya başlandı

TEKİRDAĞ (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, egzoz muayenesi yaptırmayan araçların trafik akışını aksatmadan otomatik tespit edilebilmesi için geliştirilen Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES) Projesi kapsamında Tekirdağ'da uygulama yapıldı.

ASELSAN AŞ tarafından yerli, milli yazılım ve teknoloji kullanılarak geliştirilen Mobil Plaka Tanıma Sistemi (MPTS) cihazlarının yerleştirildiği EGEDES aracı Yenice mevkisinde denetim yaptı.

Egzoz gazı emisyon ölçümleri yaptırılmayan araçlar plakalardan tespit edildi.

Ulaşım kaynaklı hava kirliliğinin azaltılması amacıyla 81 ilde uygulamaya konulan EGEDES, seyir halindeki araçların egzoz gazı emisyonlarının yapılıp yapılmadığını saniyeler içinde tespit ederek otomatik tutanak oluşturuyor.

Söz konusu sistem, Tekirdağ'da da belirli periyotlarda İstanbul-Tekirdağ kara yollarındaki kontrol noktalarında kullanılmaya başlandı.

- "Trafikten kaynaklı hava kirliliğinin önlenmesi amaçlanıyor"

İl Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Şube Müdürü Ahmet Fidan, gazetecilere yaptığı açıklamada, gelişen teknolojiyle gerçekleştirilen denetimlerin daha sağlıklı ve hızlı yapıldığını söyledi.

Denetimlerin zaman zaman devam edeceğini belirten Fidan, "Bu proje Bakanlığımızla ASELSAN'ın ortaklaşa yürüttüğü bir proje olup tamamen yerli ve milli yazılımlar kullanarak üretilmiştir. Trafikteki araçları seyir halindeyken plaka tanıma sistemi ile tanıyarak bizim veri tabanımızdan egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırıp yaptırmadıkları denetleniyor. Bu şekilde trafikten kaynaklı hava kirliliğinin önlenmesi ile ilgili çalışma yürütüyoruz." dedi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tekirdağ'da bağ evinde kaçak üretilen 2 bin 494 litre içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Tekirdağ'da bağ evinde kaçak üretilen 2 bin 494 litre ...
Mürefte Zeytin Kooperatifi zeytin alımlarına başladı
YEREL HABERLER Mürefte Zeytin Kooperatifi zeytin alımlarına başladı
Tekirdağ'da 6 uyuşturucu şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da 6 uyuşturucu şüphelisi yakalandı
Tekirdağ'da otomobil kamyona çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da otomobil kamyona çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
Tekirdağ Basın Ödülleri Yarışması'nda başvurular başladı
YEREL HABERLER Tekirdağ Basın Ödülleri Yarışması'nda başvurular ...
Tekirdağ'da ilkokul öğrencileri Yeşilçam sergisini gezdi
YEREL HABERLER Tekirdağ'da ilkokul öğrencileri Yeşilçam sergisini ...
Tekirdağ'da üniversite öğrencileri uyuşturucuya karşı bilgilendirildi
YEREL HABERLER Tekirdağ'da üniversite öğrencileri uyuşturucuya karşı ...
(Görüntülü) DİYANET EĞİTİM MERKEZİ&#039;NDE DEPREM TATBİKATI
YEREL HABERLER (Görüntülü) DİYANET EĞİTİM MERKEZİ'NDE DEPREM ...
Tekirdağ'da ağlara takılmaya başlayan çinekop, tezgahlardaki yerini aldı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da ağlara takılmaya başlayan çinekop, ...
Tek gözü görmeyen köpeğe katarakt ameliyatı yapıldı
YEREL HABERLER Tek gözü görmeyen köpeğe katarakt ameliyatı yapıldı
(Görüntülü) TRAKYA&#039;DA KURAKLIK; SON YILLARIN EN KURAK EKİM AYI YAŞANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) TRAKYA'DA KURAKLIK; SON YILLARIN EN ...
Tekirdağ'da 3 uyuşturucu şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da 3 uyuşturucu şüphelisi yakalandı
Tekirdağ'da anne ve bebeğinin öldüğü kazada ehliyetsiz çıkan sürücü tutuklandı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da anne ve bebeğinin öldüğü kazada ...
Tekirdağ Valisi Yıldırım "Halk Günü" programında vatandaşlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Tekirdağ Valisi Yıldırım "Halk Günü" programında ...
Anne ile 6 aylık kızının öldüğü kazada sürücü ehliyetsiz çıktı
YEREL HABERLER Anne ile 6 aylık kızının öldüğü kazada sürücü ...
Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Sert Tekirdağ'da konuştu:
YEREL HABERLER Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Sert Tekirdağ'da ...
Tekirdağ'da 4 uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da 4 uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı
Tekirdağ'da 3 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da 3 düzensiz göçmen yakalandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.