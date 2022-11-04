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TEKİRDAĞ (AA) - Türkiye 3. Futbol Ligi 2. Grup'ta mücadele eden Ergene Velimeşespor, evinde Alagöz Holding Iğdır FK takımını ağırlayacak.

Teknik direktör Özgür Sağlam ve yardımcıları nezaretinde maçın oynanacağı statta hazırlıklarını sürdüren Ergene Velimeşespor takımının oyuncuları, günde iki idman programı uyguluyor.

Mavi beyazlı kulübe destek veren firmaların yöneticileri, Iğdır FK maçı öncesinde oyuncuları antrenmanda ziyaret ederek tatlı ikram etti ve başarı diledi.

Teknik Direktör Özgür Sağlam, maç öncesi tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirterek, kulübe destek veren herkese teşekkür etti.

Ergene Velimeşespor ile Alagöz Holding Iğdır FK arasındaki maç 6 Kasım Pazar günü saat 14.00'de Velimeşe Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

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