Tekirdağ'da "Malkara Çok Amaçlı Salon" 14 Kasım'da açılacak

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Malkara Çok Amaçlı Salon, 14 Kasım'da hizmete girecek.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye, insan odaklı hizmet anlayışı ile ulaşımdan altyapıya, sosyal ve kültürel aktivite alanlarından hizmet binalarına kadar her alanda birbirinden önemli projeleri hayata geçirmeye devam ediyor.
Camiatik Mahallesi'nde yer alan ve 2 bin 443 metrekare inşaat alanına sahip Malkara Çok Amaçlı Salon, 8'i engelli yeri olmak üzere 282 kişilik çok amaçlı salon, ışık ve ses odaları, fuaye, kafeterya ve mutfağı ve bebek bakım odasından oluşuyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, belediye olarak vatandaşların ve ilçelerin ihtiyaçları doğrultusunda il genelinde yatırım ve projelere devam ettiklerini belirtti.