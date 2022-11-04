Tekirdağ'da otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı.

Atatürk Caddesi'nde A.B. yönetimindeki 59 NB 633 plakalı otomobil, İ.D. idaresindeki elektrikli bisiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan İ.D. ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.



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