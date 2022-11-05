Tekirdağ'da etkinlik, kurs ve projeler için protokol imzalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında örgün eğitimi destekleyici etkinlik, kurs ve projeler gerçekleştirilmesi amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Atilla arasında imzalan protokol ile öğrencilere yönelik kültür, spor, sosyal ve sağlık alanlarında 17 farklı proje hayata geçirilecek.
Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler'in himayesinde imzalanan protokol töreninde, Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çınar ve Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Suat Durmaz da hazır bulundu.
Belediye Başkanı Yüksel, protokolün hayırlı olması temennisinde bulundu.