Tekirdağ'da ekim ayında 125 milyon 274 bin dolar ihracat yapıldı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay, ekim ayında Tekirdağ merkezli firmaların 125 milyon 274 bin dolar ihracat yaptığını bildirdi.

Günay, yaptığı yazılı açıklamada, ekim ayında kentten yapılan ihracatın 2021 yılının aynı ayına göre yüzde 1 arttığını belirtti.

Ekim ayında Tekirdağ'dan yapılan ihracatın bir önceki aya göre yüzde 17,6 azaldığını aktaran Günay, şunları kaydetti:

"Tekirdağ merkezli firmalar 2022 yılı ekim ayında 125 milyon 274 bin dolar ihracat rakamına ulaştı. Ekim ayında Tekirdağ'dan ihraç edilen ürünler olarak, kimyevi maddeler ve mamulleri, hazır giyim ve konfeksiyon, demir ve demir dışı metaller, elektrik ve elektronik, tekstil ve hammaddeleri, makine ve aksamları ön sıraya çıkmıştır. Tekirdağ'dan ihraç yapılan ülkeler arasında ise ön sırada Almanya, ABD, Bulgaristan, İtalya, İspanya ve Rusya yer almıştır. İhracatımızın artmasında rol oynayan firmalarımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Tekirdağ için çalışmaya devam edeceğiz."





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