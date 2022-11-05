Tekirdağ NKÜ'de münazara yarışması yapıldı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Hukuk Meclisi Topluluğu tarafından düzenlenen münazara yarışmasının finali yapıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen programa, Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ertuğrul Recep Erbay, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Rektör Şahin, burada yaptığı konuşmada, üniversiteyi bilimsel çalışmalarla bir yerlere getirmeye çalıştıkları belirtti.

Hukuk Fakültesi Dekanı Erbay da bu tür etkinliklerin öğrenciler için faydalı olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından yarışmada finale kalanlar arasından, salonda kura ile belirlenen öğrencilerden oluşan ikişer kişilik 4 takım yarıştı.

Rektör Şahin, kazanan takıma ve katılımcılara hediyelerini takdim etti.









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