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TEKİRDAĞ (AA) - Hayrabolu Belediyesi, "Hoş Geldin Bebek Projesi" çerçevesinde çocuk sahibi olan ailelere hediye paketi gönderiyor.

Belediye Başkanı Osman İnan, yaptığı açıklamada, proje kapsamında yeni doğan bebeklerin ailelerinin ziyaret edildiğini söyledi.

Ailelere gönderilen hediye paketi içinde bez, biberon, şampuan, pişik kremi, pudra, puset, kol çantası, zıbın, eldiven ve şapka gibi bebeklerin ihtiyaç duyduğu ürünler yer aldığını belirten İnan, "İlçemizde yeni doğan minik hemşehrilerimize hediyelerini gönderdik. Mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir gelecek onların olsun. Ailesine, milletine, insanlığa hayırlı birer evlat olmaları temennisiyle anne ve babaları tebrik ediyorum." diye konuştu.

- Hayrabolu'da SYDV yardımları

Hayrabolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) bin 445 vatandaşa yardım yapıldı.

Kaymakam Eyüp Fırat, yaptığı açıklamada, ekim ayında bin 445 ihtiyaç sahibine, bir milyon 518 bin lira yardımda bulunulduğunu belirtti.

Yardımların eğitim, sağlık, asker, aile ve katılım payı olarak verildiğini aktaran Fırat, vakfın ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğini kaydetti.

- Ergene'de çalışmalar sürüyor

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, 2022 yılında olduğu gibi 2023 yılına da yeni projelerle gireceklerini bildirdi.

Yüksel, 2023 yılında Karamehmet Mahallesi'ne yapılacak büyük meydan projesini inceleyerek görevlilerden bilgi aldı.

2022 yılında olduğu gibi 2023 yılında da hedefledikleri projeleri hizmete sunacaklarını ifade eden Yüksel, "Karamehmet Mahallemize söz verdiğimiz büyük meydan projemizi 2023 yılında gerçekleştireceğiz. Mahallemize yapacağımız büyük meydan projemizin içinde aile çay bahçesi, kafeterya, fitnees aletleri, yürüyüş alanları, voleybol ve basketbol sahamız olacak." dedi.

Yüksel, yeni yılda Bakırca Mahallesi'ne aile çay bahçesi ve park yapılacağını kaydetti.

- Çorlu Belediye Meclisi kasım ayı toplantısı yapıldı

Çorlu Belediye Meclisi kasım ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'un başkanlığında meclis salonunda gerçekleştirildi.

İmar planı değişikliklerinin görüşülmek üzere imar komisyonuna havalesi ve Çorlu Berberler ve Kuaförler Esnaf ve Sanatkarlar Odasının yaz kış bahçesi yapım yönetmeliği ile ilgili değişiklik taleplerinin görüşülmek üzere imar komisyonuna havalesi, oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantıda, TOBB ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasındaki protokol gereği ilçede yapılacak 24 derslikli ilkokul inşaatının yüzde 50'sinin Çorlu Belediyesi, TOBB ve Çorlu Ticaret ve Sanayi Odasının maddi desteğiyle yapılması konusu da görüşüldü.

Çorlu Belediyesince verilecek maddi desteğin gerçekleştirilebilmesi amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Çorlu Belediyesi arasında yapılacak protokol için Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'a yetki verilmesi konusunun görüşülmek üzere plan ve bütçe komisyonuna havalesi oy birliğiyle kabul edildi.













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