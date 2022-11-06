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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ), Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından organize edilen Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) ön değerlendirme toplantısına katıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, çevrimiçi düzenlenen toplantıda, NKÜ'nin kalite ve akreditasyon çalışmalarına ilişkin YÖKAK yetkililerinden görüş alındı.

Toplantıda, Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin, Rektör yardımcıları Prof. Dr. Bülent Eker, Prof. Dr. Celalettin Vatandaş, Prof. Dr. Yılmaz Çakıcı, Genel Sekreter Murat Kamil Tırpancı ve Strateji Geliştirme Daire Başkanı Arzu Alkanat yer aldı.

- Tekirdağ'da avukatlara ruhsatnameleri verildi

Tekirdağ'da avukatlık stajını tamamlayarak avukatlık ruhsatnamesini almaya hak kazanan avukatlar tören düzenlendi.

Tekirdağ Barosu'ndan yapılan açıklamaya göre, tören Tekirdağ Adliyesi konferans salonunda gerçekleştirildi.

Avukatlık ruhsatnamesini almayı hak kazanan Av. Ceyda Yavuz, Av. Ahmet Yiğit, Av. Dilay Akkaya, Av. Fırat Eren Canpolat, Av. Onurcan Şahin ve Av. Fatih Ülkü’ye ruhsatnameleri yapılan yemin töreni ile takdim edildi.

Baro Başkanı Egemen Gürcün, avukatlara çalışmalarında başarılar diledi.

Törene, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül ve Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Ünal Birgül de katıldı.

- Tekirdağ'da kurumlar arası çalışmalar değerlendirildi

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal başkanlığında istişare toplantısı yapıldı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü'nde Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı, ilgili ve ilişkili kurumların yöneticileri ile koordinasyonu sağlamak amacıyla toplantı düzenlendi.

Toplantıda, kurumların çalışma konuları ile ilgili bilgi alış verişi yapıldı, tarım sektörü ile ilgili gelişmeler ve kurumlar arasında yapılan çalışmalar değerlendirildi.





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