Tekirdağ'da sivil savunma eğitim ve tatbikatı yapıldı

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TEKİRDAĞ (AA) - AFAD Tekirdağ Müdürlüğünce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Günebakan öğrenci yurdunda görevli tüm personel ve öğrencilere sivil savunma, KBRN, ikaz-alarm işaretleri, afet farkındalığı, tahliye ve tatbikat kuralları hakkında farkındalık eğitimi verildi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, personel ve öğrencilere sığınak kullanımına yönelik kuralların anlaşılması, olağanüstü hal ve savaş durumundan neler yapılması gerektiği anlatıldı.

Eğitimin ardından, yurt içerisinde 3 dakika süre ile kırmızı alarm verildi, ikaz-alarm tatbikatı gerçekleştirildi.



Personel ve öğrenciler tahliye kurallarına uyarak, yurtta bulunan sığınma yerine tahliye edildi. Sığınakta gerekli sayım işlemleri tamamlanarak, tehlike geçti anonsu yapıldı. Tatbikat başarı ile son buldu.









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