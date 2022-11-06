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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ'da drone destekli trafik denetimi yapıldı

AA

Tekirdağ'da drone destekli trafik denetimi yapıldı

TEKİRDAĞ (AA) -Tekirdağ'da trafik denetimi yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafikte sürücü, yolcuların güvenle seyahat etmelerini sağlamak, kazalarda can ve mal kayıplarını önlemek amacıyla drone destekli denetim yaptı.

Jandarma Trafik Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen denetimde, bin 626 araç kontrol edildi, kurallara uymayan 90 sürücüye 90 bin 093 lira idari para cezası uygulandı.

Denetimde, 20 araç trafikten men edildi, aranan 4 şüpheli yakalandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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