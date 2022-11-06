Tekirdağ'da drone destekli trafik denetimi yapıldı

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TEKİRDAĞ (AA) -Tekirdağ'da trafik denetimi yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafikte sürücü, yolcuların güvenle seyahat etmelerini sağlamak, kazalarda can ve mal kayıplarını önlemek amacıyla drone destekli denetim yaptı.

Jandarma Trafik Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen denetimde, bin 626 araç kontrol edildi, kurallara uymayan 90 sürücüye 90 bin 093 lira idari para cezası uygulandı.

Denetimde, 20 araç trafikten men edildi, aranan 4 şüpheli yakalandı.

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