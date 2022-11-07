Ergene ilçesine yeni futbol sahası yapılacak

TEKİRDAĞ (AA) - Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, gelecek yıl ilçeye yeni bir futbol sahası kazandıracaklarını açıkladı.



Yüksel, yaptığı açıklamada geçen yıl Vakıflar Mahallesi'ne kazandırılan 19 Mayıs Gençlik Stadının benzerini Kırkgöz ve Esenler mahalleri için yapacaklarını bildirdi.

Sahayı iki mahallenin sakinlerinin kullanacağını ifade eden Yüksel, "Proje tamamlandığı gibi yapım ihalesine çıkarak 2023 yılında halkımızın, gençlerin ve sporseverlerin hizmetine sunacağız. 2023 yılı Ergene için proje ve hizmetlerin konuşulacağı bir yıl olacak. Halkımıza şimdiden hayırlı olsun. Herkesin bildiği üzere Tekirdağ’ı profesyonel liglerde temsil eden tek takım ilçemizin takımı olan Ergene Velimeşespor’dur. Gerek profesyonel gerekse amatör futbol kulüpleri olmak üzere sporun her branşına Ergene Belediyesi olarak destek olduk, olmaya da devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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