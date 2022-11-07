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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da mülki idare amirleri için hizmet içi eğitim semineri düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım başkanlığında valilik toplantı salonunda seminer gerçekleştirildi.

Seminerde, afet ve acil durumlarda mülki idare amirlerinin yetki ve sorumlulukları, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele, uyuşturucu ile mücadelede mülki idare amirlerinin rolü konularında farkındalığı artırmak ve koordinasyonu üst düzeye çıkarma konuları görüşüldü.

Seminere Vali Yardımcıları Murat Eren, Osman Abdullah Günaydın, Kaan Peker, Asalet Karabulut, kaymakamlar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ülkü Uslu, İl Emniyet Müdür Vekili Fatih Bozboyacı, jandarma ve AFAD personeli katıldı.



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