En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde (NKÜ) Fen - Edebiyat Fakültesi kimya bölümü öğrencileri için "Beyaz önlük giyme" töreni gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre fakülte fuaye alanında tören yapıldı, öğrenciler beyaz önlük giydi.

Dekan Prof. Dr. Celalettin Vatandaş, törende öğrencilere başarılı bir yıl diledi.

- Süleymanpaşa'da yol yapım çalışmaları

Süleymanpaşa Belediyesi yol yapım çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipleri tarafından ilçede alt yapısı biten cadde ve sokaklarda yol çalışması yapıldığı belirtildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, planlı bir şekilde alt yapısı tamamlanan cadde ve sokaklarda yol yapım ve yenileme çalışmaları yaptıklarını belirtti.

İlçenin gelişmesi için çalışmaların devam edeceğini bildiren Yüksel, "Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini arttırmak ve yollarımızı güvenli hale getirmek amacıyla Süleymanpaşa'mızın her bir noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Günden güne değişen, gelişen ve yükselen bir Süleymanpaşa için durmadan, yorulmadan, aşkla çalışıyoruz."ifadelerini kullandı.

- Tekirdağ'da avukatlara meslek içi eğitim semineri düzenlendi

Tekirdağ'da Türkiye Barolar Birliği ve Tekirdağ Barosunca avukatlar için meslek için eğitim semineri düzenlendi.

Tekirdağ Barosu'ndan yapılan açıklamaya göre Tekirdağ Adliyesi konferans salonunda düzenlenen seminere konuşmacı olarak İstanbul Barosu avukatlarından Ahmet Keskin katıldı.

Eğitime katılan Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün ve avukatlara miras hukuku anlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.