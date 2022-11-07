Tekirdağ'da pansiyonda çıkan yangında 1 kişi öldü

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde pansiyon odasında çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Ersin Üner'in, Cedit Alipaşa Mahallesi'nde kaldığı pansiyonun odasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine adrese giden itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Sağlık ekipleri ilk belirlemelere göre Üner'in dumandan etkilenerek hayatını kaybettiğini belirledi.

Üner'in cesedi otopsi işlemleri için Tekirdağ Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.













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