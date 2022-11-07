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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ'da pansiyonda çıkan yangında 1 kişi öldü

AA

Tekirdağ'da pansiyonda çıkan yangında 1 kişi öldü

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde pansiyon odasında çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Ersin Üner'in, Cedit Alipaşa Mahallesi'nde kaldığı pansiyonun odasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine adrese giden itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Sağlık ekipleri ilk belirlemelere göre Üner'in dumandan etkilenerek hayatını kaybettiğini belirledi.

Üner'in cesedi otopsi işlemleri için Tekirdağ Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.




Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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