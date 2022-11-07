Tekirdağ'da bilim insanları kanserle mücadelede tedavi yöntemleri üzerinde çalışıyor

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde (NKÜ) görevli bilim insanları kanserle mücadele yöntemlerindeki çalışmaları sürdürüyor.

NKÜ öğretim üyeleri, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi işbirliğinde lenfoma ve lösemi hastalıklarının hücresel tedavi yöntemi üzerinde, 3 yıl önce çalışmalara başladı.

Ekip, ilk fazında başarılı olunan tedavi için geliştirdikleri yöntemin ikinci aşamasına geçti.

Tekirdağ NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, yaptığı açıklamada, kan kanseri hastalıklarında hücresel immün (bağışıklık sistemi) tedaviyi kullanılır hale getirmek için mesai harcadıklarını söyledi.

Laboratuvar çalışmalarının tamamlandığını aktaran Şahin, "Deneysel hayvan çalışmaları gerçekleştirilecek. Bu çalışmanın ardından klinik çalışmalar başlayacak. Çalışmaların başarılı olması halinde hastalarımıza umut ışığı şeklinde hücresel immün tedavi kullanılabilir hale gelecek." dedi.

-"İmmün tedavi stratejisi üzerine araştırmalarımızı gerçekleştiriyoruz"

NKÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Bahadır Batar ise kanserin dünyanın en önde gelen ölüm sebeplerinden biri olduğu belirtti.

Batar, bilim insanlarının kanserlerde yeni stratejilerin geliştirilmesi ya da var olan tedavi stratejilerinin güçlendirilmesine yönelik klinik öncesi veya klinik araştırmalar gerçekleştirdiğini vurguladı.

İmmün tedavi yönetimiyle ilgili bilgiler veren Batar, şöyle devam etti:

"İmmün tedavi yöntemi kanser tedavilerinin son ayağını oluşturmaktadır. Farklı immün tedavi yöntemleri de vardır. Bu tedavi yöntemlerinden en yeni, en etkin ve en geliştirilebilir yöntemlerden biri olan Car-T immün (kansere karşı savaşmak için hastanın bağışıklık sistemini yeniden hedeflendirme tedavisi) yöntemidir. Biz de ekip olarak Car-T kanser immün tedavi stratejisi üzerine araştırmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Car-T yöntemi bağışıklık sistemi hücrelerinin kanseri çok etkin bir şekilde tanıyıp, öldürmesini amaçlayan bir tedavi yaklaşımıdır. Günümüzde uluslararası onaylanmış 6 farklı Car-T tedavi yöntemi mevcut. İlaç geliştirilmiştir, 6 farklı ilaç onay almış durumda ancak çok sayıda bilim insanı, hala günümüzde Car-T hücre tedavilerinde daha etkin, yan etkilerin, zararlı etkilerin daha düşük düzeyde tutulması için önemli araştırmalar gerçekleştiriyor. Türkiye'de özellikle lenfoma ve lösemi hastalarının tedavisinde kullanılabilecek bir tedavi yöntemi geliştirmek için çalışıyoruz."



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