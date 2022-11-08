Tekirdağ'da asayiş uygulamasında 40 şüpheli hakkında işlem yapıldı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da polis ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalarda 40 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği il ve ilçelerde suç işlenmesinin önlenmesine yönelik uygulamalarını sürdürüyor.

Ekipler bazı araç ve şüphelilerin üst aramasında 12 ruhsatsız tabanca ve 76 mermi, 6 kuru sıkı tabanca ve 35 fişek, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 30 fişek ile 204,24 gram uyuşturucu, 76,03 gram metamfetamin, 36,70 gram esrar, 156 uyuşturucu hap ve 7 bin 800 lira ele geçirdi.

40 şüpheli hakkında işlem yapıldı.





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