Tekirdağ'da misafirliğe gittiği arkadaşının evinde silahla vurulan kişi ağır yaralandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde misafirliğe gittiği arkadaşının evinde silahla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Nihat K, kendisini davet eden arkadaşı S.U'nun Hıdırağa Mahallesi Yoğurtçu Sokak'taki evine gitti.

Bir süre sonra Nihat K, göğsünden silahla vurulmuş halde kapının önüne çıktı.

Bu esnada S.U. da kapının önüne çıkarak sağlık ekiplerini çağırdı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Nihat K'yi ilk müdahalesini yaptıktan sonra Çorlu Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Evde ve çevresinde inceleme yapan polis ekipleri, şüpheli S.U'yu gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelinin ifadesinde, "Elimdeki tabancanın nasıl ateş aldığını bilemiyorum. Kimse evine misafir olarak çağırdığı arkadaşını vurmaz." dediği öğrenildi.

Öte yandan yaralı Nihat K. ve şüpheli S.U'nun olayın ardından evin önüne çıkmaları, sokaktaki bir güvenlik kamerasına yansıdı.



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