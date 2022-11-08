Tekirdağ'da otomobilde 6 bin 860 uyuşturucu hap ele geçirildi

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobilde 6 bin 860 uyuşturucu içerikli hap ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Silahtarağa Mahallesi'nde şüphelendikleri C.U. idaresindeki otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada torba içerisinde 6 bin 860 uyuşturucu içerikli hap ve 11 gram kokain ele geçirildi.

Şüpheli C.U. gözaltına alındı.



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