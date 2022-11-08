Tekirdağ'da refüje çarpıp karşı şeride geçen otomobildeki 3 kişi yaralandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

F.K'nin kullandığı 53 AAY 111 plakalı otomobil, Tekirdağ-İstanbul yolu Çınarlı Mahallesi yakınlarında refüje çarpıp karşı şeride geçti.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralanan sürücü ve otomobildeki G.K. ile M.K. sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.













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