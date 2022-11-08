Tekirdağ'da kaldırımdaki kimyasal maddenin alev alması güvenlik kamerasına yansıdı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde kaldırıma dökülen kimyasal maddenin alev alması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Muradiye Mahallesi Kaymakam Erol Okyay Caddesi'nde yol ve kaldırım çalışması yapan bir firmanın çalışanları, kaldırıma kimyasal madde döktü.

Caddede çalışma yapan bir esnafın spiral makinesinden çıktığı iddia edilen kıvılcım nedeniyle kimyasal madde alev aldı.

Kaldırımda yaklaşık 5 metrelik mesafede yanan kimyasal, daha sonra söndü. Kimyasalın yanması, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.