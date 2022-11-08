Tekirdağ'da köpekten kaçarken otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde köpekten kaçarken otomobilin çarptığı 11 yaşındaki çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 5 Kasım Cumartesi günü Çorlu-Çerkezköy yolunun Kızılpınar mevkisinde kaldırımda yürüyen Efekan Demir ve arkadaşlarını köpek kovaladı.

Köpekten kaçarken aniden yola çıkan Demir'e, otomobil çarptı.

Yaralanan Demir, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vücudunda kırıklar oluşan Demir'in tedavisi devam ediyor.

Köpekten kaçan çocuğa otomobilin çarpması, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Sürücünün emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.



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