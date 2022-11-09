Hayrabolu'dan kısa kısa

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKİRDAĞ (AA) - Hayrabolu Belediyesi ilçede üst yapı çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Osman İnan, yaptığı açıklamada, ooğal gaz çalışmaları tamamlanan cadde ve sokaklarda üstyapı çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

İnan, Hayrabolu'nun "yaşanacak şehir" olması için ellerinden gelen tüm çabayı gösterdiklerini kaydetti.

- 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası



Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

İnan, mesajında, bağımsızlık mücadelesinin lideri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete uğurlanışının 84. yılında minnet ve şükranla andığını belirtti.

Ülke topraklarının şehitlerin kanlarıyla, milletin inanç ve hürriyet sevdası, anaların dualarıyla vatan olduğunu aktaran İnan, şunları kaydetti:

"Atatürk, Kurtuluş Savaşı ile Türk milletinin bağımsızlığının kılavuzu olmuş ve kurduğu Türkiye Cumhuriyeti ile dünya tarihine damga vuran bir lider olarak tarihe adını altın harflerle yazdırmıştır.

Toplumun her kesimini kucaklayan, adını dünya tarihine yazdıran büyük bir lider Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 84. yıl dönümünde onu bir kez daha saygı, sevgi ve rahmetle anıyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.