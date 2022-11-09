Tekirdağ'da evi ve otomobilinde ruhsatsız 4 silah ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde bir ev ve otomobilde ruhsatsız 4 silah ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Camikebir Mahallesi'nde yaşayan H.K'nin silah ve mermi sattığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler şüphelinin evi ve otomobilinde yaptığı aramada 3 ruhsatsız tüfek, 1 ruhsatsız tabanca ve 105 mermi ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.



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