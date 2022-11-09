TREDAŞ ekiplerine off-road sürüş eğitimi veriliyor

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TEKİRDAĞ (AA) - Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da elektrik enerjisini kaliteli ve kesintisiz sunabilmek için sahadaki ekiplere off-road sürüş eğitimi veriyor.

TREDAŞ'dan yapılan açıklamaya göre, Trakya'da üç ilde, 20 bin kilometrekare alanda, yaklaşık 2 milyon kullanıcıya elektrik dağıtım hizmetini, en kaliteli şekilde, kesintisiz olarak sağlamak amacıyla en yeni teknolojileri kullanıyor.

Faaliyetlerini sürdürürken iş sağlığı ve güvenliği konusunda da büyük bir titizlikle hareket eden TREDAŞ, çalışanlarına iş güvenliği konusunda sürekli eğitimler veriyor ve saha denetimlerini büyük bir dikkatle hayata geçiriyor.

TREDAŞ, dağlık bölgelerin engebeli ve tehlike teşkil eden yollarında arazi araçları ile eğitimler düzenliyor. Bu eğitimler, elektrik hizmetini daha etkin olarak aktarmasına yardımcı olurken, off-road sürüş teknikleri ile kaliteli hizmet politikasını güçlendiriyor.

Toplamda 66 çalışanın katıldığı sürüş eğitimleriyle tüm koşullara uyum sağlamanın önemini, güvenli bir şekilde iş süreçlerine entegre eden TREDAŞ, Trakya'da hizmet verdiği müşterilerine en etkili şekilde ulaşmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

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